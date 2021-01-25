Spastik engelli bireylerin gözleriyle bilgisayar kullanmalarını sağlayan kurs tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spastik engelli bireylerin gözleriyle bilgisayar kullanmalarını sağlayan kurs tamamlandı

DHA

Spastik engelli bireylerin gözleriyle bilgisayar kullanmalarını sağlayan kurs tamamlandı


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - TÜRKİYE´de ilk kez Yalova´da uygulanan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü´nün ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında spastik engelli bireyler ellerinden bağımsız olarak gözleriyle kullanabilecekleri bilgisayar kursu tamamlandı.
Halk Eğitimi Merkezinde 163 gün süren eğitimin ardından engelli kursiyerler sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Yalova İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında spastik engelli bireylere yönelik düzenlenen bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri, Yalova İl Özel İdaresi Toplantı Salonu´nda düzenlenen programla verildi.
Sertifika törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, video konferans yöntemiyle canlı olarak katıldı. Kurs ile ilgili sinevizyon gösterisi ve konuşmaların ardından düzenlenen törende Yalova Valisi Muammer Erol başta olmak üzere protokol üyeleri, kursiyerlere başarı belgelerini verdi.
ARSLANHAN, 'SPASTİK ENGELLİLER EN AĞIR ENGELLİ GRUBU'
Spastik engellilerin engelli grubunun en ağır oluşumu olduğunu bildiren Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, "Bu anlamlı gün bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ki spastik engelliler, engel grupları içerisinde ağır bir grubu temsil ediyor. Dünyada 350 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte. Türkiye'de de her 8 saatte bir serebral palsili çocuk dünyaya geliyor" diye konuştu.
AKTÜRK: ENGELLİLERİMİZİ TOPLUMA KAZANDIRMAK GÖREVİMİZ
Engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla bünyelerinde bir çok konuda çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, "Engelli bireylerin gerek toplumsal hayata, gerekse de çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla İŞKUR bünyesinde pek çok farklı konuda çalışmanın yürütüldüğünü de sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
BAĞLI: DEVLETİN GÖREVİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAKTIR
İnsanların engellilere yönelik üzerine düşen sorumluluklarının yanında devletin de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim Bağlı, "Öncelikle engellilerle ilgili hemen perspektif aslında insanlar doğuşta, fıtratta eşit oldukları için engeli öğreten aslında bireyin kendisi değil toplumsal yapıdaki problemlerdir. Dolayısıyla insanların hepsine tek tek düşen sorumluluk ve onları temsil eden, onların topluma olan devlete düşen sorumlulukta engellilerin topluma etkin katılımını tebrik etmek, engellilerin önündeki engelleri kaldırmak. Bu engelleri üreten engellilerin bizzat kendisi değildir. Bu engelliler sosyal alışkanlıklardan maddi yetersizliklerden ortaya çıkan engellerdir. Devlet içinde insanım diyenlerin ve onların oluşturduğu devletin birinci görevi de bu engelleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2021-01-25 19:48:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Ormanda bedava meyve keyfi Şifa deposu meyve ormanda bedava
YEREL HABERLER (Özel) Ormanda bedava meyve keyfi Şifa deposu meyve ...
Öğrencilerle buluşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çalışkan: “Herkes aşıyı güvenle yaptırabilir”
YEREL HABERLER Öğrencilerle buluşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. ...
Kuş Oteli misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Kuş Oteli misafirlerini ağırlıyor
"O Çınar" belgeselinin özel gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER "O Çınar" belgeselinin özel gösterimi yapıldı