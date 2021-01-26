Yalova’da sahte alkol operasyonu

Trabzon'da sahibini hastane önünde beklemesiyle haberlere konu olan köpek için kulübe hazırlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 790 şişe sahte içki ve 390 litre saf alkol ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yaşanan sahte alkolden ölüm olayları üzerine çalışmalarına hız verdi. Polis içki imâlathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol, 708 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.