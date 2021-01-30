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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Et ve tavuk reyonlarına denetim

İHA

Et ve tavuk reyonlarına denetim

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Zabıta ekipleri son olarak, kasap denetimlerde bulundu. Kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri; vatandaşların, sağlıklı ve kurallara uygun gıda maddeleri tüketebilmesi için denetimlerine devam ediyor.
Son olarak et ve tavuk reyonlarını denetleyen zabıta ekipleri; işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden incelemede bulundu. Ekipler, kasap ve marketlerin et ve tavuk reyonlarında çalışanları, maske ve eldiven kullanımı konusunda da uyardı.
Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliği konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz. Kurallara uyan ve halkın sağlığına önem veren esnafımıza da teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bu tür denetimlerin hem kendileri açısından hem de vatandaşın sağlığı açısından olumlu bulduklarını dile getiren esnaf ise, "Altınova Belediyemizin yapmış olduğu uygulamaları yerinde ve olumlu buluyoruz. Bu tür uygulamaların yapılmasını hem biz işletmeciler hem de tüketiciler için daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştular.

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