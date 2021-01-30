Geleneksel bez bebekler üretilecek

Yalova'nın Altınova İlçesi Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Gurubu, kaybolmaya yüz tutmuş kültürümüzden birisi olan yöresel kıyafetle giysileri ile bez bebekler projesini hayata geçiriyor.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Gurubu Başkanı Zeki Gürsu, ”Bulgaristan’dan göç eden muhacirler olarak kendi kültürümüzü bu projeye uygulamak istedik. Birçok yörenin kendine özgü bez bebeği var. Bizim yöremize baktığımızda böyle bir şey yoktu ve kaybolmak üzere olan bir kıyafet kültürümüz vardı. Biz kaybolmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetlerimizi yeni nesillere aktarmayı amaçladık” dedi.

Projeyi salgın sürecinde planladıklarını söyleyen Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Gurubu Başkanı Zeki Gürsu, “Çalışmalarımızda bez bebekleri el emeği ile yapıp bizlere bağışlayan Sevil Dinler Ateş'e, tasarım ve giydirmeleri için Gülderen Aksu'ya, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu olarak teşekkür ediyorum. Yöresel kıyafetli bez bebekleri, tanıtım ve gelenekleri yaşatmak adına uyguluyoruz. Bez bebek yapımını yaygınlaştırmak için müzemizin bir bölümünde atölye kurup, çocuklara ve misafirlerimize güvenle verebileceğimiz oyuncaklar yapmak istiyoruz. Bebeklerin yapımında bez ürünler kullanıyoruz. Atölyede örme bebekler ile birlikte giysilerini tülbent ve bel kuşağı, yelek, çorap ve çetik, saten özel gün şalvarı, kolsuz yakasız iç astarlı düğmesiz, düğmeli işlemeli yelek, Kolsuz iç astarlı düğmesiz yelek, işlemeli peşkir gibi yöresel kıyafetleri tasarlıyoruz” diye konuştu.

Gürsu yaptığı açıklamada, “Bebekleri yaparken tamamen doğal ürünler kullanacağız. Günümüzde birçok oyuncak türünde plastik ve boya gibi zararlı maddeler bulunuyor. Bu nedenle güvenle verebileceğimiz oyuncak yapmak istediğimiz için bebeklerin yapımında bez ürünler kullanıyoruz. Bez bebekleri yapmaya başlamadan önce eski fotoğraflara bakarak, burada yaşayan insanların yıllar önce ne giydiğini araştırıp bu kültürü yaşatan insanlarla görüştüm ve onlardan esinlenerek bez bebeklerin kıyafetlerini gönüllü grup arkadaşlarım ile tasarlayıp dikmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Bez bebek satışlarından elde edilecek gelirle müzenin ihtiyaçları karşılanıp, atölye kurulacak.

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