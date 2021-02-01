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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanın test için gönderilen dalağı çöpe atıldı

İHA

Hastanın test için gönderilen dalağı çöpe atıldı

Yalova’daki özel bir hastanenin, bir hastanın test için İstanbul’a gönderilen dalağı kargo sırasında patlaması sonucu çöpe atıldı. Durumu öğrenen hasta, hastane hakkında Sağlık Bakanlığı kriterleri dışında kargo yöntemiyle gönderdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden Ahmet Kıral, dalak büyümesi teşhisi konularak 10 Kasım 2020 tarihinde ameliyat edildi. İstanbul’daki bir hastanenin patoloji servisine test için kargo ile gönderilen dalak kargo sırasında patlaması sonucu çöpe atıldı.
Test sonuçlarına bir türlü ulaşamayan Ahmet Kıral, ameliyatla alınan dalağının kargo sürecinde konulduğu karton kutuda patladığı ve bu yüzden de çöpe atıldığını öğrendi.
Dalağın Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen şartlar yerine, “Standart kargo” ibaresiyle gönderildiğini öğrenen hasta soluğu savcılıkta aldı.
Hastanenin kendini mağdur ettiğini kaydeden Ahmet Kıral, halen hastalığını öğrenemediğini kaydetti. Kıral, dalak büyümesi teşhisiyle dalağının aldığını belirterek, "Ameliyat olduktan sonra dalağımı patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup karoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede" ifadelerini kullandı.
Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade eden hastanın oğlu Ünal Kıral ise 15 gün sonra test sonuçlarının çıkmaması üzerine durumdan şüphelendiğini anlattı. Bu süreçte hastanenin kendini oyladığını ifade eden Kıral, şöyle konuştu:
“Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalağın, kargo şirketi tarafından taşınırken kartonda patlama oluyor. Dalakta patlama olduğu için de çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum, bu şekilde bir kutuda insan organı nasıl taşınır? Biz bunun sorumlusu kimse peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek. O hastane de bize 'Babanız bizde hayatı boyunca sigortalı olacak' şeklinde yüzsüzlük yapmaya devam ediyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Kim sorumluysa cezasını çekmesini istiyoruz".
Hasta avukatı Musab Nayman ise hasta organlarının standart kargo ile gönderilemeyeceğini ifade etti. Hastasının burada mağdur edildiğini belirten Nayman, “Bundan dolayı gerekli kanun maddeleri gereğince suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması amacıyla biz hareket etmekteyiz. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır” diye konuştu.
Hastane yetkilileri ise gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağını belirttiler.

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