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Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı olduğu bildirilen örgütün üst düzey elemanlarından 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun ilk bilgisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twetter hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

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