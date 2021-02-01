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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral’dan muhtarlara ziyaret

İHA

Başkan Oral’dan muhtarlara ziyaret

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova, Tavşanlı, Subaşı ve Kaytazdere’deki muhtarları ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.
Başkan .ral; muhtarlara yaptığı ziyarette 2021 yılında hayırlı başarılı bir çalışma dileyerek, çeşitli hediyeler verdi. İlçedeki muhtarları ziyaret ederek görüş alıverişinde bulunan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, muhtarların demokrasilerin ilk halkası olduğunu ifade etti. Başkan Oral’a Tavşanlı Beldesindeki muhtar ziyaretlerine Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar da eşlik etti. Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Muhtarlar demokrasinin ilk halkasıdır. Meselelerin takipçisi olup çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercidir. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman muhtarlarımıza açık” diye konuştu.

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