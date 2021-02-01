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İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa edenler: "Çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz"

İHA

İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa edenler: "Çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz"

CHP’de Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçmek için istifa eden 3 milletvekilinin ardından bir yaprak dökümü haberi daha Yalova’dan geldi.
Yalova’da 350 CHP üyesi partisinden istifasını sundu. Partilerinden istifa eden üyelerden bazıları CHP il binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşma yapan Cavit Kamil Ozman, pandemi tedbirleri gereği yüzlerce üye adına açıklamayı yaptıklarını anlattı. Ozman, genel merkezin parti tabanına kulak vermediğini ve bunun da kararlarında etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Bugün burada bizler gibi yüzlerce üyeyi temsilen toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere çok değerli 3 milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partilerinden istifa ettiler. İstifa sebeplerini de kamuoyuna altı madde halinde sundular. Bizler de CHP tabanı olarak genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Birçok kez parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Bütün bu sebeplerden dolayı Muharrem İnce’nin önderliğinde kurulan Memleket Hareketi’nin seçmenleri olarak İnce’nin şehri Yalova’dan Memleket Hareketi meş'alesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin eDevlet üzerinden istifalarının başladığını sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz. Bugün belki bir kar topu gibi görülebiliriz, ama çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz.”
İstifa eden partililer, Yalova’dan bin istifanın beklendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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