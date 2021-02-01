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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı (3)

DHA

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı (3)


SURİYE'DEN ALDIĞI TALİMATLARI YALNIZ PLANLADI
YALOVA merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı A.G.´nin talimatları, örgütün Suriye'deki sorumlularından, sosyal medya üzerinden aldığı belirlendi. 
Irak uyruklu olduğu ve örgütün Suriye'deki kamplarında eğitim gördüğü bildirilen A.G.'nin 4 yıl önce Türkiye´ye giriş yaptığı, yerleştiği Yalova´da sahte kimlik ile kendini iş insanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Öte yandan suikastçı A.G.'nin örgütten aldığı talimatları uygulamak için yalnız başına plan yaptığı, operasyonda yakalanan diğer şüphelilerle de terör örgütüne para ve eleman kaynağı sağlamak için irtibatlı olduğu öğrenildi.
A.G. ile birlikte ele geçirilen tabanca ve operasyonda bulunan çeşitli ülkelere ait 433 pasaport ile 346 sahte kimlik, inceleniyor.   Müslim SARIYAR-İSTANBUL, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Yalova
2021-02-01 17:15:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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