Yalovaspor’a yeni sponsor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor’a yeni sponsor

İHA

Yalovaspor’a yeni sponsor

Yalova’da faaliyet gösteren DowAksa, Yalovaspor’a sponsor olduğunu duyurdu. Şirket ve Yalovaspor arasında yıllık 100 bin dolar olmak üzere 3 yıllık sürecek sponsorluk anlaşması imzalandı.
Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, Yalovaspor’a sponsor oluyor. 2012 yılında iki dünya devi, Dow Chemical Company ve Aksa Akrilik San. A.Ş’nin stratejik ortaklığıyla Yalova’da kurulan şirketin sponsorluğuyla, Yalovaspor’un alt yapısı ve genç takımı güçlendirilecek.
Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks, DowAksa ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törende 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.
“Amaç gençlere ulaşmak”
Tören, Yalova Valisi Muammer Erol’un konuşmasıyla başladı. Vali Erol, futbol kulüplerinin kentler için çok şey ifade ettiğine işaret ederek, “Bu nedenle emek ve gayretle korunarak desteklenmeliler. Şehirde yaşayan herkesin bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Biz de Yalovalı yöneticiler olarak, şehrin en önemli sanayi kuruluşlarının başında gelen DowAksa’nın bu gönüllü desteğine çok kıymet veriyoruz. Burada hedef futbol kulübü aracılığıyla Yalova’nın insanlarına ve gençlerine kendilerini ifade edebilecekleri mecra oluşturmak. Arzu edilen hedefe ulaşacağımıza inanıyorum.”
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise şunları dile getirdi; “Öncelikle DowAksa’ya bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz de belediye olarak Yalovaspor’un her zaman yanında olmayı sürdürerek, bir üst lige çıkması için elimizden geleni ortaya koyacağız.”
Yalovaspor Kulüp Başkanı Onay Tuna da DowAksa ve Yalovaspor arasında yıllık 100 bin dolar olmak üzere 3 yıllık sürecek bir sponsorluk anlaşması imzalamak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, “Amacımız kulübümüzü profesyonel lige çıkarmak ve gençlerimize sahip çıkarak alt yapımızı güçlendirip daha ileriye götürmek” dedi.
“Yalovaspor geleceğe yürüyor”
DowAksa İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Douglas Parks öncelikle Yalova’nın DowAksa için öneminden bahsederek şöyle konuştu, “DowAksa’nın hikayesi 2012 yılında Yalova’da başladı. Oluşturduğu ileri teknoloji, ürettiği yenilikçi çözümler ve olağanüstü çalışanları ile kısa sürede üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden, Yalova ve Türkiye ekonomilerine önemli katkılar sağlayan, Türkiye’yi dünyanın sayılı karbon elyaf üreticileri arasına sokan tam entegre bir çözüm sağlayıcı ve umuyoruz ki Yalova’nın gurur duyduğu bir şirket haline geldi. Yalovalı tüm hemşehrilerimize bu başarı hikayesine verdikleri destek için teşekkür ederiz.” Parks daha sonra Yalovaspor’un geleceğine yönelik sunulan desteğin önemini vurgulayarak; “Yalova, her alanda büyüyen bir şehir. Pek çok alanda gelişime açık bir kent. Biz DowAksa olarak bu şehre ve bu şehrin insanlarına derinden bağlıyız. Yalovaspor’a sponsor olarak ve bu genç oyuncuların geleceğine yatırım yaparak, inanıyorum ki yeni bir başarı hikayesine tanık olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara denizinde depremin izleri Batik yapı grubu keşfedildi
YEREL HABERLER Marmara denizinde depremin izleri Batik yapı grubu ...
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı (3)
YEREL HABERLER DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı (3)
İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa edenler: "Çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz"
YEREL HABERLER İnce'nin partisine geçmek için CHP'den istifa ...
Yalovaspor’a yeni sponsor
YEREL HABERLER Yalovaspor’a yeni sponsor
CHP Yalova İl Başkanlığı'nda toplu istifa
YEREL HABERLER CHP Yalova İl Başkanlığı'nda toplu istifa
Başkan Oral’dan muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan muhtarlara ziyaret
Yalova’da DEAŞ’a büyük darbe Terör Örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova’da kurduğu gasp ve şantaj çetesini polis çökertti Yalova merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalan 14 kişiden üst 8’i tutuklandı DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı A,Y., sahte kimlikle Habur Sınır Kapısında üst düzey yöneticisi A.G. ise İstanbul’da yakalandı. Yalova’dan kurulan şantaj ve gasp çetesinin göçmen kaçakçılığı da yaptığı, aynı yolla DEAŞ üyelerinin geçişlerini de sağladıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yalova’da DEAŞ’a büyük darbe Terör Örgütü DEAŞ’ın ...
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da ...
Hastanın test için gönderilen dalağı çöpe atıldı
YEREL HABERLER Hastanın test için gönderilen dalağı çöpe atıldı
Patolojiye gönderilen organı kayboldu, 'Dalağım nerde?' diyerek suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Patolojiye gönderilen organı kayboldu, 'Dalağım ...
Minik itfaiyeciler iş başında
YEREL HABERLER Minik itfaiyeciler iş başında
Vefat eden oğlu için su kuyusu açtırıyor
YEREL HABERLER Vefat eden oğlu için su kuyusu açtırıyor