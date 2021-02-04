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Yalovaspor - Arhavispor: 0-0

DHA

Yalovaspor - Arhavispor: 0-0


Recep CAN/YALOVA,(DHA) - SAHA: Yalova Atatürk
HAKEMLER:  Erdoğan Özkaya (xx), Sinan Ertinğü (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) Yunus Emre Aydemir (xx) (Dk.79 Mustafa Serkan Demirel ?), Ramiz Ok (xx), Ferit Erişçi (x), Mehmet Murat Gülbaba (xx), Batuhan Eren (x) (Dk.83 İlker Avşeren ?), Mustafa Emin Birinci (xx), Sinan Uzun (x) (Dk.66 Yusuf Akdemir x), Doğan Zincir (xx), Onurcan Küçük (xx), Fazlı Ayan (xx) (Dk.66 İ. Anıl Tekeli x)
ARHAVİSPOR: Emrah Çırak (xx) Gökhan Kocaman (xx), A. Utku Eskiçırak (xx), İbrahim Ak (xx) (Dk.73 Ahmet Akatın ?), İbrahim Karaca (xx), Abdurrahman İlkyaz (xx) (Dk.74 B. Hüseyin Söz x), Hüseyin Yıldız (?), (Dk.26 Orhan Nahırcı x), Hakan Bozkurt (xx), Burhan Şahin (x) (Dk.61 Mert Türkileri x), Tolga Şahin (xx), Ömer Serbest (x)
SARI KARTLAR: Sinan Uzun, Ferit Erişçi (Yalovaspor), Hüseyin Yıldız, 43 Ömer Serbest, 45+2 Burhan Şahin (Arhavispor)
KIRMIZI KART: Dk.45+1 Mustafa Emin Birinci (Arhavispor)Misli.com 3. Lig 3. Grup´un 19. hafta mücadelesinde Yalovaspor, sahasında Arhavispor ile golsüz berabere kaldı. İlk yarının uzatma anlarında sportmenlik dışı hareketinden dolayı Arhavisporlu Mustafa Emin Birinci kırmızı kart gördü.
Grubun son sırasına demir atan Yalovaspor, puanını 11 yaparken, bir basamak üstündeki Arhavispor ise 12 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-04 16:37:04

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