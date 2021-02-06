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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yalova´da, oturma izni almak isteyen başka ülke vatandaşlarına para karşılığı sahte belge düzenlemekten gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-02-06 20:42:38



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