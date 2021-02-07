Yalovaspor'da Hakan Macit dönemi

Recep CAN/YALOVA, (DHA) - Misli.com 3´üncü Lig ekiplerinden Yalovaspor´da Teknik Direktör Murat Akan´ın istifasından sonra göreve Hakan Macit getirildi.
Hakan Macit, futbolculuk döneminde Pendikspor, Yalovaspor, 1461 Trabzon, Orduspor, Gaziantepspor, Hekimoğlu Trabzonspor gibi takımlarda futbol oynadı. Macit 3 yıl Trabzonspor altyapı takımlarında sonrasında 2´nci Lig ekiplerinden Pazarspor´da teknik direktörlük yaptı. Yalovaspor´dan yapılan paylaşımda, "Murat Akan hocamızın istifası sonrası kulübümüzde geçmiş yıllarda futbol oynamış Hakan Macit ile anlaşma sağlanmıştır. Murat Akan hocamıza emekleri için tekrardan teşekkür eder; Hakan Macit hocamıza kulübümüzde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-07 13:28:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.