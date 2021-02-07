Yalovaspor'da Hakan Macit dönemi

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Recep CAN/YALOVA, (DHA) - Misli.com 3´üncü Lig ekiplerinden Yalovaspor´da Teknik Direktör Murat Akan´ın istifasından sonra göreve Hakan Macit getirildi.

Hakan Macit, futbolculuk döneminde Pendikspor, Yalovaspor, 1461 Trabzon, Orduspor, Gaziantepspor, Hekimoğlu Trabzonspor gibi takımlarda futbol oynadı. Macit 3 yıl Trabzonspor altyapı takımlarında sonrasında 2´nci Lig ekiplerinden Pazarspor´da teknik direktörlük yaptı. Yalovaspor´dan yapılan paylaşımda, "Murat Akan hocamızın istifası sonrası kulübümüzde geçmiş yıllarda futbol oynamış Hakan Macit ile anlaşma sağlanmıştır. Murat Akan hocamıza emekleri için tekrardan teşekkür eder; Hakan Macit hocamıza kulübümüzde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-02-07 13:28:36



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