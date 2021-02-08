Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, personel, araçgereç ve ekipman konusunda bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği; 112 komuta Merkezi, Yalova il ve ilçe itfaiye birimleri ile koordineli çalışma ve afet durumunda kullanmak maksadıyla telsiz sistemi kullanmaya başladı. , Sefine Tersanesi, Altınova İtfaiye Amirliğine 10 adet telsiz hibe etti. Böylece itfaiye personelinin telsiz ihtiyacı tamamlanmış oldu.

Sefine Tersanesi, Altınova İtfaiye Amirliğine 10 adet telsiz hibe etti. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen törenle Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Partili Altınova Belediye Meclis Üyeleri, Sefine Tersanesi yetkilileri, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ergül Orakcı, itfaiye amirliğine telsiz sitemini kuran firma yetkilisi ve itfaiye personelinin katılımıyla 10 adet telsiz teslim alındı.

Metin Oral, firmaya Altınova İtfaiye Amirliği’ne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Oral törenin ardından Sefine Tersanesi yetkililerine teşekkür plaketi verirken, Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da yangın tüpü hediye etti.

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