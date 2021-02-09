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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’ya Tıp Fakültesi kuruluyor

İHA

Yalova’ya Tıp Fakültesi kuruluyor

Yalova, yıllardır hayalini kurduğu Tıp Fakültesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile kavuştu. Yalova’ya yapılacak olan Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kararı Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AK Parti Yalova milletvekilleri ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin çabaları ile Yalova’nın Tıp Fakültesi inadı sonuca ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova’nın bu talebine kayıtsız kalmayarak Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulması kararını onayladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.
Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, 400 yataklı Devlet hastanesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akyol, Yalova’da artık tüm branşlarıyla “Tıp Fakültesi” olacağını ve bunun Yalova’ya sosyokültürel olarak çok farklılıklar kazandıracağını söyledi.
400 yataklı Devlet hastanesinin bitmesine sayılı günler kaldığını dile getiren Akyol, “Bugün çok güzel bir yerde, 400 yataklı devlet hastanesinin bahçesi diyebileceğimiz bir yerde karşımızda İstanbul hava açık ve güzel İstanbul bütün güzelliğiyle ortada sizlere bir müjde vermek için buradayız daha doğrusu bu müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Bir de bizim ağızımızdan hayırlı uğurlu olsun Yalova’mıza hem Devlet Hastanesi gördüğünüz gibi arkamızda çok az bir vakit kaldı bitmesine ve açılışına. Cuma günü gece Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalarıyla karar name imzalandı. Artık Yalova’nın bir Tıp Fakültesi olacak. Yalova bunu gerçekten çok hak ediyordu. Yalova insanımız hep eskiden beri en ufak bir şeyde çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi Yalova’da artık bütün branşlarıyla birlikte bir Tıp Fakültesi olacak. Bunun tabi ilimize getirdiği sosyokültürel olarak çok farklılıkları olacak. Akademisyenler var zaten ama Tıp Fakültesi için de akademisyenler gelecek. Bu kültürel anlamda da ilimizi bir yerlere taşıyacak” dedi.
Siyasiler ve ilin yöneticileri olarak doğru hizmetler ve kararlar alınması gerektiğini ve bu alınan kararların nüfus artışının yapısını, kalitesini yapılan hizmetlerin belirlediğini kaydeden Akyol, ”Yalova’ya çok güzel katma değer sağlayacak. Bildiğiniz gibi kırk iki tane aktif çalışan bütün dünyaya ihracat yapan tersanelerimiz var. Burada çok çalışan oluyor. Tabii ki şartları çok iyi, ama arada bir de olsa bir takım kazalara maruz kalıyor. Artık eski Yalova değil. OSB’lerimiz var. O yüzden Tıp Fakültesi kaçınılmazdı. Biz tıpkı bir ikiz bebek gibi hem Tıp Fakültesi, hem 400 yataklı çok lüks bir hastaneye kavuşmuş olduk. Yalova’mıza, halkımıza hayırlı olsun. Biz onlar için elimizden geldiği kadar Yalova’mız her şeye layık. İl Başkanımız Ahmet Büyükgümüş vekilimiz ile birlikte valimiz ve rektörümüzle birlikte ve diğer konularda da elimizden gelenin daha iyisini yapacağız ve bu yüzden bu haber ile birlikte de şevkimiz heyecanımız daha da arttı. Yalova halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi ve onun üstesine çıkacak çalışmalarımız da var. Dualarınızı bizden eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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