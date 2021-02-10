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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi Köprüsü’nde ışıklı uçan kuşlar

İHA

Osmangazi Köprüsü’nde ışıklı uçan kuşlar

Türkiye’nin ve Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından olan Hersek Lagünü'ndeki kuşlar için Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı.
Osmangazi Köprüsü, Altınova Hersek Lagünü'nde misafir edilen kuşlara atfen ışıklandırıldı. Işıklarla uçan kuş figürleri oluşturulan köprü ışıl ışıl oldu. Osmangazi Köprüsü'nün aydınlatılması vatandaşların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş Hersek sahilinde hatıra fotoğrafı çektirip, görüntü kaydetti.
Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından olan Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde ülkemizdeki 440 kuş türünden 233’üne ev sahipliği yapıyor. Köprünün sulak alan üzerinden geçeceğinin belirlenmesinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok hassas hareket ederek proje değişikliğine gidilmişti.
İstanbulBursaİzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü'ne, kuş türlerinin yaşadığı "Hersek Lagünü" için kavis verildi.
Göçmen kuşların konaklama noktası olan 152 hektarlık Hersek Lagünü, Osman Gazi Köprüsü'nün şeklini belirlerken, sulak alanın bu çalışmayla göçmen kuşlara gelecek yıllarda da ev sahipliği yapması sağlandı. Altınova Hersek Lagünü, 2 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, “kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
2021 yılı başında Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanına “Erişilebilirlik Belgesi” verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Altınova Belediyesi’ne devredilen Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Hersek Lagünü Doğa Eğitim Ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi inşa ederek, bölgeye ayrı bir değer kazandırdı.

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