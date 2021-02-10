Yalova İmes Makine OSB’den karakol yapımına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova İmes Makine OSB’den karakol yapımına destek

İHA

Yalova İmes Makine OSB’den karakol yapımına destek

Yalova’da yerli, yeşil ve yenilikçi yatırımı ile dikkatleri üzerine çeken İmes Makine İhtisas OSB’den gelişen Yalova’ya bir destek daha geldi. Yalova Valiliği ile yapılan görüşmeler sonrası Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir karakol yapılması için imzalar atıldı.
Yalova’nın son dönemin en çok tercih edilen şehirlerinden olması ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi’nde ihtiyaç hâline gelen karakol için Yalova İmes Makine İhtisas OSB’den tam destek geldi. Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu’nun müştemilatı dışında kalan yaklaşık 550 metrekare alana Narkotik ve Çevik Kuvvet unsurlarının konuşlandırılabileceği polis noktası yapılması için protokol imzalandı.
Yalova Belediyesi’nce yer tahsisi yapılan ve tamamlandığında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis Merkezi Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği gibi değişik birimlerin aynı alanda konuşlandırılabileceği, bir karakol olarak faaliyet gösterecek alanın; Yalova Valiliği’nde gerçekleşen imza töreninde, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü M.Hakan Fındık ve Yalova İmes Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir hazır bulundu.
Bir süre önce konunun Yalova Valisi Muammer Erol tarafından kendisiyle paylaşıldığını ifade eden Yalova İmes Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, şunları kaydetti:
“Valimizin bir süre önce Yalova’mıza dair bu ihtiyacı belirtmesi üzerine biz de üzerimize düşen her neyse yapacağımızı valimize ifade etmiştik. Valimizin konuyu bizimle paylaşması, şehrimize fayda sağlayacak bir projede bizim de bir katkımız olmasına sebep oldu. Bu durum bizleri mutlu etti. Yalova Belediyesi’nin yer tahsisini de tamamlaması ile birlikte biz de ihtiyaç duyulan karakolun yapımı için elimizden geleni yapacağız. Hem şehrimizin ihtiyaçlarından birinin daha giderilmesi, hem de emniyet teşkilatımızın rahat kullanacağı bir karakol için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz sosyal sorumluluğumuzu biliyor, bu manada şehrimize katma değer sunacak her projeye elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda emeği geçen başta herkese şükranlarımızı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi Köprüsü’nde ışıklı uçan kuşlar
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü’nde ışıklı uçan kuşlar
Yalova’ya Tıp Fakültesi kuruluyor
YEREL HABERLER Yalova’ya Tıp Fakültesi kuruluyor
Sevgililer Gününde en sağlıklı hediye termal tatil
YEREL HABERLER Sevgililer Gününde en sağlıklı hediye termal tatil
Batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor
YEREL HABERLER Batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor
Kuş türlerinin yarısı Hersek Lagününde
YEREL HABERLER Kuş türlerinin yarısı Hersek Lagününde
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç´ın buluşu patent aldı
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç´ın buluşu patent aldı
Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi
YEREL HABERLER Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi
Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor
Altınova İHL inşaatı başladı
YEREL HABERLER Altınova İHL inşaatı başladı