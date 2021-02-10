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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’da en düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

İHA

Altınova’da en düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

Altınova Belediyesi şirketi ALBEL bünyesinde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye binasında düzenlenen programda imzalandı.
Altınova Belediyesi ALBEL işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın makamında törenle imzalandı. Sözleşme sonunda evli ve 2 çocuklu asgari ücretli bir çalışanın en düşük giydirilmiş maaşı 3 bin 525 TL. oldu.
Altınova Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube arsında ALBEL işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. 155 işçiyi ilgilendiren sözleşme sonunda evli ve 2 çocuklu asgari ücretli bir çalışanın en düşük giydirilmiş maaşı 3 bin 525 TL. oldu. Böylece asgari ücretli bir işçinin bir önceki yıla göre maaşı yüzde 50 oranında artış sağlandı. Maaşlarda kıdem yılına göre artış sağlanacak.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ALBEL işçilerine; yıl içinde belli aralıklarla maaş ikramiyesi, Kurban yardımı, Ramazan yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, kıdem yılı ödemesi, performans ödemesi, düğün yardımı ve doğal afet yardımları gibi yardımlar yapılacak.
İmza töreninde konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova Belediyesi olarak, işçi kardeşlerimle el ele vererek ilçemize hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. İlçemizin kalkınma ve gelişmesinde işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğini çok büyük. Salgın döneminde işçilerimiz büyük bir özveri ile hizmet ettiler. Canla başla vatandaşlarımızın yanında oldular, işlerini aksatmadan yürüttüler. Biz de toplu iş sözleşmesinde salgın şartlarını da göz önüne alarak, tüm imkanlarımızı sonuna kadar zorladık ve tamamen işçimizin lehine olan bir anlaşmaya ima attık. Sözleşmemiz hepimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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