Yalova'da 1 milyon 300 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Yalova'da bir milyon 300 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve tütün ürünlerinin satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda B.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise, durdurulan kamyonette 1 milyon 300 bin adet içerisi dolu makaron ele geçirildi.
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