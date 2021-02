Çiçek mezatlarında kırmızı güle rağbet

Türkiye'nin süs bitkileri üretim merkezlerinden Yalova'daki çiçek mezadında "14 Şubat Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yalova Şubesinde Sevgililer Günü öncesinde satışlarda artış yaşandı. Depo sorumlusu Burak Uzun, yaşanan artışta en çok talep gören ürünün gül olduğunu belirtti. Uzun, “Sevgililer Gününde her zaman olduğu gibi kırmızı güle aşırı şekilde talep var. Burası çiçek borsası. Çiçek borsası olduğu için fiyatları tamamen dükkancılar belli ediyor. Ondan dolayı ne desek yanlış olur. En alt rakam da olabilir en üst rakam da olabilir. Bunlar malın kalitesine göre değişiyor” diye konuştu.

Kooperatifin Türkiye genelinde 18 şubesi olduğuna değinen Uzun, şöyle konuştu:

“Bu aylarda Yalova'da biraz üretim düşüyor. Daha çok Mersin tarafından gülümüz geliyor ve İzmir’den geliyor bu dönemde. Yalova’da üretimi yazın daha fazla oluyor. Mezadımıza her yerden gelen olabiliyor. Sakarya’dan gelen var, Bursa’dan gelen var. İzmit, İstanbul ve Yalova’dan alıcılar geliyor. Her şehirden gelenimiz oluyor.”

Mezattan ürün olmaya gelen çiçekçi Özer Semiz ise bu yıl dükkanlarda gülün tanesinin 1520 lira arasında satışa sunulduğunu ifade etti. Semiz, yeni genelgeyle hafta sonunda çiçekçilerin çalışacağını sözlerine ekledi. Semiz, üretimdeki sıkıntı ve ithal ürünlerin bu yıl az gelmesinin fiyatları etkilediğini sözlerine ekledi.

