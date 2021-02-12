İtfaiyede eğitim bitmiyor

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Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği personelleri, iş güvenliği ve kısa dalga haberleşme konusunda eğitimleri tamamladı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, personel, araçgereç ve ekipman konusunda bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İtfaiye personeli de çeşitli konularda eğitim almaya devam ediyor. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personelleri, iş güvenliği ve kısa dalga haberleşme konusunda eğitimlerini tamamlayarak, sertifikalarını aldılar.

İtfaiye personeline sertifikalarını Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nde düzenlenen törenle Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Birol Bayram, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ergül Orakcı ile Sefine Tersanesi yetkilileri tarafından verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Özel eğitimlerin dışında itfaiye personelimize günlük hizmet içi itfaiyeci eğitimlerini teori ve uygulamalı olarak devam diyoruz. Öte yandan, kurumlarca yapılan online eğitimlere de katılmaları konusunda özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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