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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YAKAB Alanına 15 yeni köpek kulübesi

İHA

YAKAB Alanına 15 yeni köpek kulübesi

Yalova çöplerinin toplandığı YAKAB alanına, mevcut köpek kulübelerine ilave olarak 15 yeni kulübe daha monte edildi.
Taşköprü Denizçalı Köyünde kurulu bulunan YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği) alanına 15 yeni köpek kulübesi kuruldu. Mevcut köpek kulübeleri onarılırken, hayvanların beslenme noktalarına beton atılarak daha rahat bir ortamda bulunmaları sağlandı.
YAKAB ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bölgeye daha önce 25 kulübenin konulduğunu hatırlatarak, “Ekiplerimi bu kulübelerin bakımlarını yaptı. Sokak dostlarımızın daha güvenli ve rahat ortama kavuşması için beslenme noktalarının altına beton dökerek çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu çalışmaların ardından alanımıza 15 yeni kulübe daha monte ettik. Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında” dedi.
Salgınla mücadele kapsamında Altınova İlçesinde olduğu gibi YAKAB Alanında da sokak dostları için tedbirler aldıklarını ifade eden Başkan Oral, “Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşın evde kalmaları, lokanta ve benzeri işyerlerinin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanlarının refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler aldık. Biz, ‘Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet’ dedik. Altınova İlçemize ve YAKAB Alanına beslenme sokak dostlarımı için beslenme noktaları oluşturduk. Ve bu oluşturduğumuz yemlikleri boş bırakmadık. Onlar bizim dostlarımız” diye konuştu.

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