Yavru köpekler kurtarıldı

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda 17 adet yavru köpek Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alındı.

Ortaburun’da ormanlık alanda 17 adet yavru köpek olduğu haberini alan Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ivedi bir şekilde olay yerine gidip 17 adet yavru köpeklerle ilgilendi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri ve hayvan severlerle birlikte kar yağışının yoğunlaşmasından sonra bugün sabahın erken saatlerinde tekrar Ortaburun’daki ormanlık alana gidip yavru köpekleri toplayıp Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Yavru köpeklerin sağlık kontrolleri yapılıp, yavru köpeklere kucak açmak isteyen hayvan severler için Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri barınağında sahiplenene kadar misafir edilecek.

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