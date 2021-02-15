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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da eğitime kar engeli

DHA

Yalova'da eğitime kar engeli


Cem Mete OKUR/YALOVVA,(DHA)-YALOVA İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi.  Yalova´da geçen gün başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin 17.02.2021 tarihinde başlaması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada; "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı  il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15.02.2021 tarihinde eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2021-02-15 09:50:06

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