Çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Yalova'da Altınova Tersane bölgesinde iş başında fenalaşarak kalp krizi geçiren Sefa Erdem (47), yaşamını yitirdi.
Altınova’da bir tersanede çalışırken fenalaşan 47 yaşındaki Sefa Erdem, Altınova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Erdem, Yalova Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
Serhat Erdem’in Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ikamet ettiği, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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