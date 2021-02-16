Yalova Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleşti

Recep CAN/YALOVA,(DHA) YALOVA Devlet Hastanesi´nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı.
Yalova Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği´ne başvuran ve 1,5 aydır sağ tarafı felçli olan 77 yaşındaki M.S.'nin beynin sol yarısında tümör olduğu tespit edildi. M.S.'ye hastanede ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı. Opr. Dr. Ali Rıza Özcan tarafından gerçekleştirilen operasyonla tümör alındı. Hastanın sağ tarafındaki felçte düzelme başladı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-16 13:46:48
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