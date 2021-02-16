Yalova Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleşti

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Recep CAN/YALOVA,(DHA) YALOVA Devlet Hastanesi´nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı.

Yalova Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği´ne başvuran ve 1,5 aydır sağ tarafı felçli olan 77 yaşındaki M.S.'nin beynin sol yarısında tümör olduğu tespit edildi. M.S.'ye hastanede ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı. Opr. Dr. Ali Rıza Özcan tarafından gerçekleştirilen operasyonla tümör alındı. Hastanın sağ tarafındaki felçte düzelme başladı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-02-16 13:46:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.