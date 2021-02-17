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Yollar açık, ekipler teyakkuzda

İHA

Yollar açık, ekipler teyakkuzda

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğine bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığını ekiplerin canla başla görev başında olduğunu dile getirdi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya yönelik Altınova Belediyesi ekipleri teyakkuz durumunda. Ekiplerin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolları açan ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Altınova Belediyesi Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Karla mücadele ekiplerimiz yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmaların oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücülerin kar lastiksiz, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

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