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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral esnafla buluşuyor

İHA

Oral esnafla buluşuyor

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor. İlçedeki esnafları ziyaret eden Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulundu.
İlçedeki esnafla bir araya gelen Başkan Oral, istek ve talepleri dinliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak esnafla sohbet eden Başkan Oral, yeni süreçte hayatın normal akışına dönebilmesi için hem devlet hem millet olarak büyük özverilerle mücadele edildiğini ifade etti. Her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Salgın nedeniyle hepimiz zor günler geçiyoruz. İnşallah el ele vererek bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız” dedi.
Salgın süresince Altınova Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşarak yardım ve destek verilmeye çalışıldığını ifade eden Başkan Oral, “Altınova Belediyesi olarak, esnafımıza da imkânlarımız çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Toplum olarak el ele vererek bu süreci kurallara uyarak birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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