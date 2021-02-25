Verginin önemini çocuklara rap müziğiyle anlattılar

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Yalova Defterdarlığı tarafından Vergi Haftası münasebetiyle hazırlanan klip büyük beğeni topladı.

Yalova Defterdarlığı, 22 Şubat28 Şubat 2021 tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Defterdarlık tarafından bir video klip hazırlandı. Klipte çocuklar tarafından rap müzik eşliğinde verginin önemi anlatıldı. Klip, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Gelir Dairesi Başkanlığı’nın paylaşımda Yalova Defterdarlığı çalışanları ve projede yer alan çocuklara teşekkür edildi.

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