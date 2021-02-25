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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor - Batman Petrolspor: 0-0

DHA

Yalovaspor - Batman Petrolspor: 0-0


Recep CAN/YALOVA,(DHA) - SAHA: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Doğanay xx, Cihad Buyurgan xx, Kadir Akıllı xx
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx), Cemal Doğu (xx) (Dk.65 Fatih Taşdelen x), Turgay An (xx) (Dk.18 Mustafa Serkan Demirel (x) , Dk.81 Umut Kıral ?), Ramiz Ok (xx), Ferit Erişçi (xx), Ferat Yaşar (xx), Mustafa Emin Birinci (xx), Doğancan Aynacı (xx), Sinan Uzun (xx), Doğan Zincir (xx), Onurcan Küçük (xx)
BATMAN PETROLSPOR A.Ş.: Akın İsmail Köroğlu (xx), İbrahim Yakup İnal (xx), Erdi Bakırcı (xx), Okan Toprak (xx), Onur Alkan (xx), Abdulsamet Kırım (xx), Hüseyin Çiray (xx) (Dk.75 Melik Yeğin x), Özgen Erdem (xx), Muhammet Sercan Türkeri (xx), Umut Aslan (xx), Nezir Özer (xx) (Dk.79 Furkan Parsak x)
SARI KARTLAR: Onurcan Küçük, Ferat Yaşar, Doğan Zincir (Yalovaspor), Sercan Türkeri, Umut Aslan, Aydın Aslan, Özgen Erdem (Batman Petrolspor A.Ş.)
KIRMIZI KART: Dk.86 Ferat Yaşar (Yalovaspor)Misli.com 3. Lig 3. Grup´ta mücadele eden Yalovaspor, kendi evinde karşı karşıya geldiği Batman Petrolspor A.Ş. ile golsüz berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup´ta zor günler geçiren ve şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Yalovaspor, sezonun 23. hafta müsabakaları kapsamında kendi sahasında Güneydoğu temsilcisi Batman Petrolspor A.Ş. ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir deplasmanında Karşıyakaspor ile oynayan, gol düellosunun yaşandığı maçta rakibine 3-2'lik skorla boyun eğerek galibiyet hasretine son veremeyen Yeşil-Kırmızılılar, bu mücadeleden de golsüz eşitlikle ayrıldı ve Cizrespor´un kazanmasıyla grubun son sırasına demirledi. Yalovaspor´da, 68. dakikada kazanılan penaltıyı Ferit Erişçi dışarı attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı ve sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Alkan´ın sert şutu az farkla auta çıktı.
15. dakikada Batman Petrolspor, orta sahada kaptığı topla kendi yarı alanından hızla Yalovaspor ceza sahasına yöneldi. Nezir´in sağ çaprazdan sert şutu direkten dönüp defansa çarptı ve kornere çıktı.
19. dakikada orta sahadan gelişen Yalovaspor atağında savunma arkasına atılan topla buluşan Cemal, kalecinin açıldığını gördü ve aşırtma bir vuruş gerçekleştirdi. Batma Petrolspor kalesine giden topa Sinan´dan önce defans kafayla müdahale etti ve topu kornere çeldi.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Doğancan, ceza sahası ön çizgisinde bulunan Ferit´e ortaladı. Ferit göğsüyle yumuşattığı topu yarım voleyle kaleye yolladı ve meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada orta sahadan gelişen Batman atağında Onur Alkan´ın sert şutu az farkla auta gitti.
58. dakikada Yalovaspor´un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Doğancan´ın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Sinan ön direkte şık bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Cemal´in ortasında Sinan kafayla arka direkte bulunan Ferit´e pas verdi. Ferit´in sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
68. dakikada sağ kanattan gelişen Yalovaspor atağında Mustafa Serkan Demirel hızla ceza sahasına girdi ve rakibin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Ferit, meşin yuvarlağı auta göndererek takımını öne geçiremedi.
86. dakikada Yalovaspor´da Ferat Yaşar, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-25 15:51:47

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