Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı



Recep CAN/YALOVA,(DHA)-YALOVA'da bir evden 2 televizyon, kamera kayıt cihazı ve mikrodalga fırın ile çok sayıda eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, önceki gün İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evden yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı. 2 televizyon, kamera kayıt cihazı ve mikrodalga fırın ile çok sayıda ev eşya çalan şüphelilerin M.A.E. ve R.Ç. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir evde çaldıkları eşyalar ile yakalandı.

Eşyalar, sahibine teslim edilirken, M.A.E.'nin geçtiğimiz yıl ağustos ayında İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir okul ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkların şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.E. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN

2021-02-26 12:07:55



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