Yalova'da sinema salonları 1 Nisan´a kadar kapalı

Recep CAN/ YALOVA (DHA)YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarının 1 Nisan´a kadar kapalı kalmaya devam edeceğine karar verdi.
Yalova´da, koronavirüsle mücadele kapsamında geçen yıl 31 Aralık´ta kapatılan ve 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan sinema salonlarının, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararlaştırıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26.02.2021 günü Vali Muammer Erol başkanlığında `Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinema Salonları´ gündemi ile toplanarak; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 31.12.2020 tarih ve 100 No´lu kararımızla 01.03.2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu´nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. DHA-Bölge Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-26 19:23:30
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