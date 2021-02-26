Yalova'da sinema salonları 1 Nisan´a kadar kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da sinema salonları 1 Nisan´a kadar kapalı

DHA

Yalova'da sinema salonları 1 Nisan´a kadar kapalı


Recep CAN/ YALOVA (DHA)YALOVA Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarının 1 Nisan´a kadar kapalı kalmaya devam edeceğine karar verdi.
Yalova´da, koronavirüsle mücadele kapsamında geçen yıl 31 Aralık´ta kapatılan ve 1 Mart 2021 tarihinde açılması planlanan sinema salonlarının, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararlaştırıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26.02.2021 günü Vali Muammer Erol başkanlığında `Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinema Salonları´ gündemi ile toplanarak; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 31.12.2020 tarih ve 100 No´lu kararımızla 01.03.2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu´nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda, oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. DHA-Bölge Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-02-26 19:23:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı yakalandı
Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da girdikleri evden elektronik eşya çalan ...
Başkanlardan köylere ziyaret
YEREL HABERLER Başkanlardan köylere ziyaret
Yalova'da AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları, Diyarbakır'a yardım eli uzatıyor
YEREL HABERLER Yalova'da AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları, ...
Yalovaspor - Batman Petrolspor: 0-0
YEREL HABERLER Yalovaspor - Batman Petrolspor: 0-0
Verginin önemini çocuklara rap müziğiyle anlattılar
YEREL HABERLER Verginin önemini çocuklara rap müziğiyle anlattılar
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı
Oral esnafla buluşuyor
YEREL HABERLER Oral esnafla buluşuyor
(Özel) Kazların efendisi 200 kaz ile tabiatta tek başına yaşıyor Korona virüs kaz etine rağbeti arttırdı Kolojen ihtiva eden kazlar pandemide yok satıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kazların efendisi 200 kaz ile tabiatta tek ...