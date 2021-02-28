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Altınova Belediye Başkanı Metin Oral: “Olası afete yönelik imkânlar seferber edildi”

İHA

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral: “Olası afete yönelik imkânlar seferber edildi”

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova’da deprem ve sivil savunma konusunda toplumun bilinçlenmesi için tüm imkânların seferber edildiğini dile getirdi.
Başkan Oral, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Altınova Belediyesi ve Altınova Afet Gönüllüleri Derneği’nin ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Oral, “Bu konudaki faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın mesajı şöyle: “Deprem Haftası'nda bu önemli konular bir kez daha hatırlanmalı. Olası afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu konuda belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yapmaktayız. AFAD oldukça önemli bir görev yürütmektedir. AFAD, 7 gün 24 saat her türlü kazalarda, afet durumlarında, kaybolmalarda ve birçok alanda çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. AFAD diğer kuruluşlarla da yakın ilişkiye girmekte, halkı bilinçlendirmektedir. Başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak en önemli iştir.”

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