Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı (2)

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYalova´da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-02-28 18:01:07



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