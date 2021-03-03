AFAD'dan Oral’a ziyaret

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Doğan Toncer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a iadei ziyarette bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Doğan Toncer, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Toncer ve Orakçı, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine konuk oldu.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Doğan Toncer ve Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Altınova Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Turhan Palaşoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette olası afet durumunda ilçe genelinde planlanan çalışmalar ele alındı. Başkan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Toncer ve Orakçı’ya teşekkür etti.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Doğan Toncer ve Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ergül Orakçı, Başkan Oral’a yaptıkları ziyaretin ardından Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ettiler. Burada Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu ile görüşen Toncer ve Orakçı, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

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