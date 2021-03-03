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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının 3'üncü duruşması başladı

DHA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının 3'üncü duruşması başladı


Cem Mete OKUR-Recep CAN/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´nin görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılandığı 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' davasının 3´üncü duruşmasının görülmesine başlandı. 5'i tutuklu 34 sanıklı davanın duruşmasında aralarında tutuklu eski başkan yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 5 sanığın ifade vermesi bekleniyor.
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Geçen yıl şubat ayında, Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışırken yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin´in Denizli´de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Güleç ile  muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) tutuklandı. Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ
Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi´ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş aktarıldığı öğrenildi. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi´ne herhangi bir iş yapılmadığı ve yetki belgesi alınmadığı yer aldı. Halit Güleç ile diğer tutuklu sanıkların WhatsApp yazışmalarının da delil olduğu iddianamede, temizlik işleri yapan özel firmanın sahibi F.Ö.´ye yaptığı işler karşılığında Güleç´in talimatıyla 75 bin TL ödeme yapıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de girdi. Vefa Salman hakkında 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenen davanın bir önceki duruşmasında tutuklu 16 sanıktan 11'i tahliye edilmişti.  DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR, Recep CAN
2021-03-03 12:33:23

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