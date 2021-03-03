Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasının 3'üncü duruşması başladı (2)



BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık, Yalova, Kocaeli ve Bursa'daki cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme salonunda ise tutuksuz yargılanan Vefa Salman'ın avukatları ile tutuksuz sanıklardan bazıları yer aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, belediyede iç denetçi olarak görev yapan M.Ö., 2014 yerel seçimlerinden sonra Vefa Salman ve yeni yönetimle anlaşamadıklarını ifade ederek, bir meslektaşının da uygulanan mobbing nedeniyle emekliye ayrılmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Kendisinin de mobbinge maruz kaldığını iddia eden M.Ö., iç denetim için kullandıkları odanın boşaltıldığını, kendilerine yer, bilgisayar ve masa tahsis edilmediğini bu nedenle denetim yapamadığını kaydetti. M.Ö., Salman'ın kendisini 6 ay süreyle Ardahan iline geçici görevle gönderdiğini bildirdi.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Halit Güleç ve Reşat Elgin'e Bursa Kriminal Laboratuvarı'nda incelenen ajanda ile ilgili sorular yöneltti.

İçerisinde alınacak meblağların yazılı olduğu ajandanın kendisine ait olduğunu söyleyen Güleç,

yazıların kendisi ile sekreteri tarafından kaleme alındığını kaydetti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Halit Güleç, Reşat Elgin, Bekir Bilgi ve Bahar Taşkömür'ün tutukluluk halinin devamına, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın ise tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2021-03-03 16:29:28



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