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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi

İHA

Katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi

YAKAB tarafından 2018 Temmuz ayından 2020 Kasım ayı sonuna kadar bin 294 ton katı atıktan 22 bin 348.22 megavat elektrik üretildi.
YAKAB (Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) tarafından özel bir firmaya yapişletdevret modeliyle yaptırılan ‘Katı atık Gazından (LFG) Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahası'nın işletilmesi ile Yalova’nın katı atıkları çevreye zarar verilmeden yok edilirken, çıkan biyogazdan üretilen elektrikle 6 bin konutun, yani Yalova’nın enerji ihtiyacının yüzde 3’ü karşılanıyor. YAKAB’ın bu tesisten yıllık kazancı ise 3 milyon lira.
Denizçalı köyünün Handere mevkiinde bulunan çöp sahasının yanına kurulan tesisi saatte ortalama 1,2 megawatt enerji üretiliyor. Tesisin kapasitesi 2800 kilovat olmakla birlikte, tesiste şu anda saatte ortalama 1200 kilowatt elektrik üretiliyor. Bu sayede çöpten enerji sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor, ozon tabakasına ciddi etkisi olan metan gazı da değerlendirilerek çevre kirliliğini önleniyor.
Uzun bir araştırma ve çalışmanın ardından çöpten elektrik üretmeye başladıklarını ifade eden YAKAB Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu sayede çöpten enerji sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunurken, ozon tabakasına ciddi etkisi olan metan gazı da değerlendirilerek çevre kirliliği azaltılıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çalışmada katkısı olan belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kurum ve kuruluş temsilcilerimiz ile çalışma arkadaşlarıma Yalova adına teşekkür ediyorum” dedi.
Tesisin kurulu gücü 2,8 megavat olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Yıllık üretim kapasitemiz 12 milyon 264 bin kilovat enerjidir. Geldiğimiz bu durumda 6 bin hanenin elektriğini yani Yalova'mızın yüzde 3'ünü karşılamaktayız. Sistemimizde yaklaşık 5 kilometrelik borularla metan gazını vakumlayarak 20 silindirli motorumuzda yakılması sonucu elektrik üretimi sağlanmakta.
Burası Yalova'nın çöpünün depolandığı bir yer. İkinci lotumuzu devreye almıştık. Üçüncü lot çalışmalarımız da devam ediyor. Bu enerji üretiminin hem ülkemize hem Yalova'mız açısından büyük önem taşıyor. Sıfır atık konusunda da önemli çalışmalar başlatmış durumdayız. Enerji üretimi sonrasında YAKAB yüzde 11 pay alınıyor, işletmeyi de devrettiğimiz için yıllık yaklaşık olarak 3 milyon gibi ciddi bir kazancımız oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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