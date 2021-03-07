Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar

İHA

Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar

Devlet memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal ettikleri teknelere geçirerek devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Marmara Denizi’nde trol avcılığı sırasında yakalanan bir kişinin evrak kayıtlarındaki usulsüzlüğün farkına varılması üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova, Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon düzenlendi.
11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından aralarında liman başkanlıklarında görevli 4 memurun da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.
34 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından, 3 zanlı ise savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Gemlik Adliyesi’ne sevk edilen 14 zanlıdan 6’sı tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılarından ikisinin devlet memuru olduğu öğrenildi.

Yeni teknelere eski teknelerin ruhsatları verildi
Soruşturmada liman başkanlıklarında gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek eski deniz taşıtlarına ait ruhsatları yeni imal edilen teknelere geçirdikleri belirlendi.
Bu şekilde devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekenin Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekne imalathanesi bulunan bazı şüphelilerin, imal ettikleri yeni avlanma teknelerini, sahte belge ve gemi ve su araçlarına yönelik denetim raporu olan sörveyler ve başka teknelere ait ruhsatlarla sisteme kayıt ettirdiği tespit edildi.

Rüşvetle vergi ve harçlar alınmadı
Zanlıların Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıklarındaki bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet verdiği ve bu şekilde vergi ve harç ödemelerinin alınmadığı belirlendi. Zanlıların ayrıca ruhsatta teknelerin uzunluklarını da olduğundan daha kısa gösterdiği anlaşıldı.
Şebekenin eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan ya da hacizli otomobil ya da kamyonlardan numarasını kazıyarak söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

Şebeke denetimleri balıkçılara önceden bildiriyordu
Öte yandan zanlılardan Ö.K.'nin Sahil Güvenlik ekiplerinin bulunduğu yeri gören bir bölgeden ev kiraladığı ve Gemlik Körfezi'nde yasa dışı trol avcılığı yapan tekne sahiplerine botların çıkışı konusunda anlık bilgi verdiği tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Valisi Erol, "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirlerini denetledi
YEREL HABERLER Yalova Valisi Erol, "yüksek riskli" iller arasında ...