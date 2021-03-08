Karaderili Şirketler Grubu 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaderili Şirketler Grubu 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

İHA

Karaderili Şirketler Grubu 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Sahil ve termal turizminin yükselen yıldızı 26 yıldır hizmet veren Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası, Bodrum, Kütahya, Yalova da toplam beş oteli ile kadın çalışan istihdamına önem veren şirketlerin başında geliyor.
Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurguladı. Elvan Karaderili, “Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyoekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki edecek önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır" dedi.
’Şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5055 seviyelerine yükseldiğini, hali hazırda toplam 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 2021’in sonunda yatırımlarının büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edileceğini anlatan Karaderili, kadına ve kadın iş gücüne güvendiğini vurguladı. Elvan Karaderili, 2021 2022 yılları içerisinde şirketlerinde kadın istihdamının yüzde 55 seviyelerinde korunacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizm sektörü kadınlarla büyüyor
YEREL HABERLER Turizm sektörü kadınlarla büyüyor
(Özel) Yalova’nın kadın çobanı 170 hayvanlık sürüye bakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yalova’nın kadın çobanı 170 hayvanlık sürüye ...
Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar
YEREL HABERLER Devleti milyonlarca lira zarara uğrattılar
Yalova Valisi Erol, "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirlerini denetledi
YEREL HABERLER Yalova Valisi Erol, "yüksek riskli" iller arasında ...