Karaderili Şirketler Grubu 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Sahil ve termal turizminin yükselen yıldızı 26 yıldır hizmet veren Karaderili Şirketler Grubu, Kuşadası, Bodrum, Kütahya, Yalova da toplam beş oteli ile kadın çalışan istihdamına önem veren şirketlerin başında geliyor.

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurguladı. Elvan Karaderili, “Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyoekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki edecek önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır" dedi.

’Şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 5055 seviyelerine yükseldiğini, hali hazırda toplam 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 2021’in sonunda yatırımlarının büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edileceğini anlatan Karaderili, kadına ve kadın iş gücüne güvendiğini vurguladı. Elvan Karaderili, 2021 2022 yılları içerisinde şirketlerinde kadın istihdamının yüzde 55 seviyelerinde korunacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.