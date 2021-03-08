Yılın kadınlarına ödül

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Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Doğuda görev yapan askerlere çorap ören 115 yaşındaki Zeliha Nine’ye “Yılın Kadın’ı ödülü verildi. Zeliha ninenin ödülü törene katılan yeğenine teslim edildi. Programda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kadın Destek Uygulaması da yılın kadın dostu projesi seçildi. Etkinlikte “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi de tanıtıldı. Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl programda yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü’nün kutlama günü olmadığına dikkati çekti. Program Vali Muammer Erol, Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve YTSO Başkanı Tahsin Becan da katıldı.

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