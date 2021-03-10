Yalovaspor'da 1 milyon TL prim sözü

Recep CAN/YALOVA,(DHA) - Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta kümede kalma savaşı veren ve grubun son sırada bulunan Yalovaspor´da Başkan Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibin ligde kalması durumunda futbolculara 1 milyon TL prim dağıtılacağını söyledi.
9 yıllık aranın ardından yeniden profesyonel liglere dönen ancak geride kalan haftalarda istediği sonuçları alamayıp küme düşme potasında bulunan Yalovaspor´da yönetim kurulunun aldığı kararı açıklayan Başkan Onay Tuna, yeşil-kırmızılı ekibimizin lige tutunması durumunda 1 milyon TL´lik primi futbolculara vereceklerini kaydetti.
Tuna yaptığı açıklamada, "Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımımız için yönetim kurulumuz ile karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda Yalovaspor sezon sonunda ligde kalırsa, futbolcularımıza 1 milyon TL prim dağıtacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu karara vardık. İnşallah takımımız lig sonunda lige tutunup önümüzdeki sezon da 3'üncü Lig´de mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-10 16:52:07
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