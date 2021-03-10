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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Valiliği, normalleşme sürecinde vatandaşlardan hassasiyet istedi

DHA

Yalova Valiliği, normalleşme sürecinde vatandaşlardan hassasiyet istedi


Recep CAN/ YALOVA (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında `yüksek riskli iller´ arasında yer alan Yalova´da, valilik, normalleşme sürecinde vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.
Koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide 134,76 vaka sayısıyla `yüksek risk´ grubunda `turuncu´ renkle gösterilen Yalova'da, valilik yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.
Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl genelindeki denetimlerimiz devam etmekte ancak Covid19 ile mücadele sürecinde sizlerin göstereceği hassasiyet, virüsün bulaştırıcılığının önlenmesi ve daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmemiz açısından elzemdir. Gelinen noktada ilimiz genelindeki vakaların yüzde 40´ının ev hanımı, çalışmıyor ya da emekli olduğu; yüzde 80´inin apartman dairelerinde yaşadığı; yüzde 42´sinin aile içi, yüzde 10´unun ise arkadaş ortamında virüse yakalandığı görülmektedir. Salgın kontrol sürecinde büyük önem arz eden test süresi ve vatandaşlarımızın evine ilaç götürüp, temaslıları tespit etme hususlarında örnek bir çalışma yürütülmekle birlikte yine özellikle sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde kontrollerimiz ve sokağa çıkma serbestliği olan saatlerde işletme denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Filyasyon esnasında pozitif vakanın temaslıları tespit edilirken, sağlık görevlisinin sorduğu sorulara doğru cevap verip, vakanın tüm temaslıların tespit edilip izolasyonunun sağlanması, bulaşın kırılmasında hayati rol oynamaktadır" denildi.
Açıklamada ayrıca temaslıların tespiti, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesinin, vakaları düşürmekte kilit rol oynayacağı da belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-10 17:14:29

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