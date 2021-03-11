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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalovaspor - Şile Yıldızspor: 1-2

DHA

Yalovaspor - Şile Yıldızspor: 1-2


Recep CAN/YALOVA,(DHA)STAT: Yalova Atatürk
HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Adnan Akbulut (xx), Kerem Candaş (xx)
YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (x), Salih Kaan Kaplan (xx), Ramiz Ok (x) (Dk.46 Onurcan Küçük x), Ferit Erişçi (xx), Yusuf Akdemir (x) (Dk.46 Umut Kıral x), Mustafa Emin Birinci (x) (Dk.34 Mustafa Serkan Demirel x), Ferat Yaşar (xx), Doğancan Aynacı (xx), Sinan Uzun (xx), Doğan Zincir (xx) (Dk.60 Egemen Baysal x), Fazlı Ayan (xx) (Dk.77 Yunus Emre Aydemir x)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen Çilingir (xxx), Mustafa Acar (xx), Fikret Sevilgen (xxx), Adem Aydın (xx) (Dk.65 Tahsin Hacımustafaoğlu x), Cebrail Serçek (xxx), Reha Kurt (xxx) (Dk.89 Ardan Can ?), Ali Emre Erhal (xxx), Mert Sarı (xxx), Emre Karadağ (xxx), Raşit Sevindir (xxx) (Dk.89 A. Hasan İmer ?), Mehmet Avcı (xxx) (Dk.77 Ali Sabuncu ?)
GOLLER: Dk.81 Ferit Erişçi (Yalovaspor), Dk.33 Reha Kurt, Dk.37 Emre Karadağ (Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Sinan Uzun (Yalovaspor), Ali Emre Erhal, Tahsin Hacımustafaoğlu (Şile Yıldızspor)
KIRMIZI KART: Dk.58 Sinan Uzun (Yalovaspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ligde kalma savaşı veren Yalovaspor, sezonun 25'inci haftasında kendi evinde Şile Yıldızspor'a 2-1 mağlup oldu.16'ncı dakikada orta sahadan ani gelişen Şile Yıldızspor atağında Reha Kurt´un sert şutu az farkla auta çıktı.
28'inci dakikada konuk ekip Şile Yıldızspor´un orta sahadan ani geliştirdiği atakta Ali Emre´nin sol tarafa pasında Adem´in ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
31'inci dakikada oyunda kontrolü eline alan Şile Yıldızspor´un geliştirdiği atakta Reha, sol kanattan kaçan Mert´e pas verdi. Hızla ceza sahasına yönelen Mert´in cepheden çektiği şutu Yalovaspor kalecisi Ahmet son anda köşeden çıkardı.
33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Şile Yıldızspor atağında Raşit, 6 pas üzerine yerden ortaladı. Topla buluşan Reha´nın vuruşunda meşin yuvarlak Yalovaspor ağlarıyla buluştu. 0-1
37'nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Raşit´in pasıyla Yalovaspor ceza sahası içinde topla buluşan Emre Karadağ´ın vuruşunda skor 2-0 oldu.
43'üncü dakikada kalesinde üst üste gördüğü gollerle 2 farklı yenik duruma düşen Yalovaspor´da Sinan Uzun, savunma arkasına kaçan Ferit´i gördü. Ferit´in aşırtma vuruşunda kaleye giden topu rakip defans son anda kornere çeldi.
49'uncu dakikada İkinci yarıya Yalovaspor hızlı başladı ve sol kanattan geliştirdiği atakta rakip ceza sahası içinde topla buluşan Fazlı´nın şutu az farkla üstten auta çıktı.
58'inci dakikada gol bulabilmek için Şile kalesini ablukaya alan Yeşil-Kırmızılılarda rakip ceza yayı gerisinde topla buluşan Ferit´in sert şutunda kaleci Erşen Çilingir, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
58'inci dakikada Yalovaspor'dan Sinan Uzun, rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
81'inci dakikada sağ kanattan Yalovaspor´un geliştirdiği atakta Onurcan Küçük ceza sahası içine ortaladı, Eegemen´in kafayla indirdiği topu önünde bulan Ferit Erişçi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-11 16:54:59

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