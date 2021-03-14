Gençlerdeki sanayi algısı Ragga Oktay’ın klibi ile değişecek

Yalova Makine İhtisas OSB yönetiminin gençlerdeki kötü sanayi algısını yıkmak amacıyla hazırladığı proje kapsamında sanatçı Ragga Oktay’ın parçasına çekilen klip yayınlandı.

Yalova Makine İhtisas OSB, Y ve Z kuşağının kafasındaki kötü sanayi anlayışını yıkmak adına yola çıktı. Bu kapsamda Ragga Oktay, “Yeniden” şarkısının yeni uyarlamasını yaptı. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetimi Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Yerli, Yeşil, Yenilikçi” adlı şarkıyı gençlere ulaşmak istediklerini söyledi. Özdemir, Türk sanayisinin en büyük sıkıntısının insan gücü olduğunu ifade etti. Bir proje geliştirerek bu algıyı değiştirmek istediklerini söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

“Bir proje geliştirerek bu algıyı nasıl değiştiririz, nasıl yeni bir hikaye yazabilirizin peşine düştük. Bu nokta tabii takdir edersiniz ki Y kuşağının, Z kuşağının ve alfa kuşağının hatta şu an içine dolmuş olduğu dünya farklı bir dünya, dijital bir dünya ve dünyayla entegre büyüdü bu çocuklarımız, kardeşlerimiz. O anlamda algıları daha açık, daha yatkın. Şimdi bu insanları karışık anlamda konvansiyonel sanayi algısıyla bir merkezde tutmak çok kolay görünmüyor. En azından bizce. Bunlara yeni bir hikaye sunmamız gerekiyor. Yeni bir yaşam alanı iddiası ortaya koyuyor. Eğer bu insanların zekasından yararlanmak istiyorsak. Çok üzücü bir çalışma var malumunuz eminim biliyorsunuz. Artık bir klasik bir sanayi bölgesi değil, bir yeni nesil bir sanayi alanı bir yaşam alanı oluşturmamız gerektiğine karar verdik. Sosyal, kültürel, teknolojik ve eğitim alt yapısıyla bütün sistemleri içine alan bir yeni bir ekosistemden bahsediyoruz.”



OSB'de sosyal ve kültürel donatılar yer alacak

Yerli, yeşil ve yenilikçi bir anlayışa sahip OSB olduklarını kaydeden Özdemir, bu nedenle sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yapılabileceği mekanlara sahip olacaklarını söyledi. Özdemir, Yalova Üniversitesi Makine Mühendisliği Mekatronik Bölümü'nün OSB’nin içinde yer alacağını belirterek, “Yine teknoparkıyla, serbest bölgesiyle, festival alanlarıyla, sanat sokağıyla, bir taraftan kütüphanesiyle, dijital fuar alanıyla, ağaç müzesiyle, içindeki Türk sanayi müzesiyle, her şeyiyle bir bütün, kamu, sanayi, üniversite, sosyal kültürel hayatın iç içe geçtiği yeni yaşam alanından bahsediyoruz. Bu yaşam alanı fikri Y kuşağında, Z kuşağında ve sonraki alfa kuşağında çok karşılık bulacak inancındayız. Bu farkındalığı oluşturmak ve artık yeni bir çağa girdik.”

Yeni nesil sanayi geliyor algısını oluşturmak üzere Ragga Oktay ile bir proje hazırladıklarını ifade eden Özdemir, “Bu klipimizde görülen görseller böyle kopyala yapıştır ya da temenni maiyetinde olsa ne güzel olur niteliğinde şeyler değil, onun altını çizmek isterim. Bunların tamamı özgür mimarı tarafımıza ait, kurumumuza ait, patentli ve inşa edeceğimiz sosyal, kültürel ve üretim tesislerinin görsellerini içermektedir” dedi.

Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürürlüğe aldığı sanayi strateji belgesini misyon edindiklerini belirtti. Özdemir, mayıs ayı itibarıyla da yaklaşık 60 üretim tesisi ve 20’ye yakın sosyal ve kültürel donatının toplu temel atma törenini gerçekleşeceğini ifade etti. Özdemir, OSB tamamlandığında 21 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve 2 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşılacağını belirtti.

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