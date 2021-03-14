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Sürpriz ziyarette doktor başkana duygulandıran sürpriz Altınova Belediyesinin doktor Başkanı Metin Oral, 17 yıl sonra yeniden önlük giydi

İHA

Sürpriz ziyarette doktor başkana duygulandıran sürpriz Altınova Belediyesinin doktor Başkanı Metin Oral, 17 yıl sonra yeniden önlük giydi

Fedakarca mücadele ettikleri pandemi sürecinde çok sayıda meslektaşlarını kaybeden doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Altınova Belediyesinin doktor Başkanı Metin Oral’a asıl sürprizi meslektaşları yaptı. Tam 17 yıl sonra doktor önlüğünü tekrar giyen Başkan Oral’ın heyecanı görülmeye değerdi.
Belediye başkanı seçilmesinin ardından tam 16 yılı aşkın süredir bu görevi başarı ile sürdüren Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Doktor Metin Oral, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle meslektaşlarını ziyaret etti. Özellikle pandemi sürecinin gerçek kahramanları olan doktorlara moral vermek ve teşekkür etmek isteyen Oral, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Doktorlar, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına çiçek hediye ederek 14 Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Oral’a meslektaşları desteklerinden dolayı doktor önlüğü giydirdi.
17 yıl sonra yeniden beyaz önlüğü giyen Başkan Oral, tarifi zor bir duygu yaşadığını söyledi. Metin Oral, “Bugün pandemi sürecinin kahramanlarını ziyaret ettim. Ben onlara moral ziyareti yapmak isterken onlar bana sürpriz yapıp önlüğü sırtıma geçirdiler. Hüznü, onur ve mutluluğu aynı anda tattım” dedi.
Altınova'nın geleceği ve sağlığı için el birliğiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Başkan Oral, salgın sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarını rahmetle, minnet ve saygı ile andığını belirtti.
Altınova’da gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık çalışanları da her zaman her koşulda kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirtikleri Başkan Oral’a teşekkür ettiler.

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