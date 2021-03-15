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Yalova'da 'rüzgarın kızı' adından söz ettiriyor

DHA

Yalova'da 'rüzgarın kızı' adından söz ettiriyor


Recep CAN/YALOVA,(DHA) - Yalova´nın atletizm sporundaki gururu Elif Numanoğlu, katıldığı uluslararası ve yerel turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.
1995 yılında Yalova´da dünyaya gelen ve 7 yaşında başladığı spor hayatına halen devam etmekte olan Elif Numanoğlu, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü´nden mezun oldu. Ardından ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yüksek Lisansına başladı ve tezini tamamladı. Sosyal sorumluluk projelerinde ön safta yer alan `rüzgarın kızı´ lakaplı Elif Numanoğlu´nun atletizm ve patika koşularında birçok birincilikleri ve madalyaları bulunuyor.
DÜNYADA ISF PROJESİNE SEÇİLEN 10 KADINDAN BİRİ
Elif Numanoğlu, dünyada ilk kez düzenlenen "kız çocuklarının fiziksel aktiviteye katılımlarındaki engellerin tartışılıp çözüm yollarının arandığı" ISF (International School Sport Federation Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) She Runs Active Girls projesine dünyadan seçilen 10 kadın gönüllüden biri oldu. Kız çocuklarının spor ile güçlenebileceğini ifade eden Numanoğlu, aynı zamanda spor ürünleri de tasarlayarak, gelirinin bir kısmını kız çocuklarının eğitimine ayırıyor. Numanoğlu, yaptığı çalışmalarla da insanları spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya teşvik etmeyi sürdürüyor.
Hedefi uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek olan Elif Numanoğlu, son 8 yıldır patika yarışlarında hedeflerine, yol yarışlarındaysa bağış için koşuyor. TAF-Atletizm Antrenörlük belgesine ve TCFPilates Eğitmenliği belgesine sahip sporcu, 4 kez 42.195m uzunluğundaki maraton mesafesini tamamladı. Ayrıca sprint ve orta mesafe triathlon yarışlarında da yarışan sporcu, patika koşularında da dereceler elde etti.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Recep CAN
2021-03-15 10:29:39

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