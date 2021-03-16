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(Özel) Kontrolden çıkan otomobil tıra böyle saplandı 22 yaşındaki genç ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

(Özel) Kontrolden çıkan otomobil tıra böyle saplandı 22 yaşındaki genç ağır yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yalova'da meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra arkadan ok gibi saplandı. Otomobiliyle tırın altına giren genç sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kaza, 10 Mart günü saat 14.15 sıralarında Yalova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hakan Yılmaz, ana yolda otomobiliyle seyir halinde giderken, sol şeritten gelen bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak park halindeki tırın dorsesinin altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ve bir haftadır Yalova Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden 22 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Öte yandan feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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