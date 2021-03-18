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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekliler adına kredi çeken PTT personeli tutuklandı

İHA

Emekliler adına kredi çeken PTT personeli tutuklandı

Yalova’nı Çınarcık ilçesinde emekliler adına kredi çektiği iddia edilen PTT çalışanı tutuklandı.
PTT Çınarcık Şubesi’nde görevli E.G, müşterilerin emekli maaşlarından kredi çekerek zimmetine geçirdiği iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Çok sayıda emekli adına usulsüz kredi çektiği tespit edilen E.G, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlamalarıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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