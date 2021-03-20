Jandarma'dan silah kaçakçılarına operasyon

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Yalova'nın Armutlu İlçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişiden şüphelenerek takibe başladı. Jandarmanın özel kurduğu ekiple ve Bomba Arama Köpeği ile birlikte yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği binada yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 967 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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