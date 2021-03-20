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Jandarma'dan silah kaçakçılarına operasyon

İHA

Jandarma'dan silah kaçakçılarına operasyon

Yalova'nın Armutlu İlçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişiden şüphelenerek takibe başladı. Jandarmanın özel kurduğu ekiple ve Bomba Arama Köpeği ile birlikte yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ettiği binada yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör, 967 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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